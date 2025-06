Palinsesto estivo tra sport cultura e tradizioni locali

L’estate a Livigno si trasforma in un palcoscenico di emozioni, tra sport, cultura e tradizioni locali. Un ricco calendario di eventi, che spazia da avvincenti manifestazioni sportive come Above The Bike Experience e la Granfondo Livigno Alé, a deliziose esperienze enogastronomiche come il Sentiero Gourmet. Scopri un'estate unica, dove ogni momento diventa un’occasione speciale per vivere e condividere le tradizioni di questa splendida località alpina.

Estate ricca di eventi, con un programma che unisce enogastronomia, sport, cultura e tradizione locale. Livigno svela il ricco palinsesto, a partire dal weekend del 20-22 giugno con Above The Bike Experience, tre giorni dedicati al mondo delle bici con test-bike, expo, incontri, attività per grandi e piccoli. Il 28 giugno sarà la volta della Granfondo Livigno Alé. Il programma di luglio inizierà l’11 con il Sentiero Gourmet, cinque chilometri tra natura e gusto, dove ogni tappa racconta un continente. L’appuntamento del 19 e del 20 luglio è un classico: la Stralivigno giunta alla 25ª edizione, una corsa podistica di 21 km tra boschi, prati e sentieri, con la possibilità di partecipare anche in staffetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palinsesto estivo tra sport, cultura e tradizioni locali

