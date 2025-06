Palermo premiata col Best Liberty City Lagalla | Rilanciamo il periodo della Belle Époque

Palermo brilla di nuovo come capitale dell’Art Nouveau, grazie alla premiazione come Best Liberty City e al rilancio della splendida Belle Époque. In occasione della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau, il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco Giampiero Cannella hanno incontrato il presidente dell’Associazione Italia Liberty, Andrea Speziali, per rafforzare il legame tra arte, cultura e turismo, preparando il terreno per un evento imperdibile che celebrerà la bellezza intramontabile di Palermo.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Art Nouveau, il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore alla Cultura Giampiero Cannella hanno incontrato oggi, a Palazzo Palagonia, il presidente dell’Associazione Italia Liberty Andrea Speziali, in vista della settima edizione del festival. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo premiata col "Best Liberty City", Lagalla: "Rilanciamo il periodo della Belle Époque"

