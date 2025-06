Palermo ha accolto il Reading Battiti Calabresi

Palermo si conferma cuore pulsante di innovazione culturale, accogliendo con entusiasmo il reading Battiti Calabresi all’interno della rinnovata Zisa. La riqualificazione dell’area industriale come polo artistico ha creato il contesto perfetto per due debutti di grande rilievo: la sedicesima edizione di "Una marina di libri" e il primo Reading Battiti Calabresi in Sicilia, firmato Calabria Tribù. Un momento memorabile che testimonia come Palermo continui a essere crocevia di cultura e creatività.

L'area industriale della Zisa di Palermo, riqualificata come polo culturale della città ha accolto due debutti. Per la prima volta è stata ospitata la sedicesima edizione del festival "Una marina di libri" che ha proposto il debutto in Sicilia del Reading Battiti Calabresi firmato Calabria Tribù. Lo spazio "Casa Forst" ha ospitato il cast guidato dal direttore artistico vibonese Renato Costa.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo ha accolto il Reading "Battiti Calabresi"

