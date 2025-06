Palco sotto le stelle tre mesi di appuntamenti anti-solitudine

Cinisello Balsamo si prepara a brillare sotto un cielo stellato, trasformando le serate estive in un vero e proprio palcoscenico di emozioni e socialità. Quattro mesi di eventi pensati per unire, divertire e riscoprire la bellezza della comunità, tra arte, musica e magia. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile: ecco tutto quello che ti aspetta sotto il cielo di Cinisello Balsamo.

Cinisello Balsamo si prepara ad accendere le serate estive con un ricco programma di eventi pensato per abbracciare tutti i gusti e le età. Da giugno a settembre, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo un ventaglio di appuntamenti che spazia dal teatro nei cortili alle performance musicali fino ai divertenti cabaret o ai coinvolgenti spettacoli per famiglie e alle suggestive visite guidate teatrali in costume d’epoca. È già iniziato il lungo programma di proposte dell’associazione Auser per i mesi estivi nella cornice del parco Ariosto, dove sabato è stato anche inaugurato un nuovo mezzo per il trasporto sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palco sotto le stelle, tre mesi di appuntamenti anti-solitudine

