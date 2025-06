Palazzo Vitelloni all’asta Si parte da 3,7 milioni Ospitava Bankitalia il futuro è incerto

All'asta il prossimo 13 agosto, Palazzo Vitelloni, ex sede di Bankitalia tra via Gardini e via Gerrini, parte da un prezzo di 3,7 milioni di euro. Un patrimonio storico-artistico che potrebbe rinascere con nuove destinazioni. La sfida? Trasformare questo tesoro architettonico nel volto futuro di una città in costante evoluzione. La suspense è alta: chi si aggiudicherà questa storica gemma e quale sarà il suo destino? Solo il tempo svelerà il nuovo capitolo di questo affascinante edificio.

AndrĂ all’asta il prossimo 13 agosto palazzo Vitelloni, ex sede della Banca d’Italia, tra via Gardini e via Gerrini, con un prezzo base per la vendita di 3,7 milioni. I rilanci ammessi sono pari al 10% del valore e saranno dunque di 370mila euro ed entro settembre si saprĂ chi sarĂ l’acquirente (se vi sarĂ ). L’immobile è sottoposto al vincolo di interesse storico-artistico. Si apre quindi la possibilitĂ di un nuovo utilizzo per un palazzo storico cittadino che dopo la chiusura definitiva degli uffici stabilita dallo Stato nel 2010 che ha accentrato le sedi romagnole della Banca d’Italia a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Vitelloni all’asta. Si parte da 3,7 milioni. Ospitava Bankitalia, il futuro è incerto

