Palazzini FdI | Referendum - La sinistra aretina ancora più debole e divisa di 5 anni fa con il proprio elettorato in cortocircuito sulla cittadinanza

Arezzo, 10 giugno 2025 – La situazione politica aretina si rivela sempre più complessa e frammentata. Palazzini di FdI evidenzia come la sinistra locale sia in netto declino, più debole e divisa rispetto a cinque anni fa, con un elettorato in crisi di orientamento sulla cittadinanza. I referendum promossi dalla sinistra e dalla CGIL, sebbene non equiparabili alle elezioni comunali, offrono comunque un quadro interessante sullo stato di salute del panorama politico cittadino, lasciando intravedere nuove sfide e opportunità.

Arezzo, 10 giugno 2025 – “I referendum promossi dalla sinistra e dalla CGIL non sono consultazioni direttamente paragonabili a un'elezione comunale ma il loro esito, specie ad Arezzo, rappresenta un indicatore politico rilevante e fornisce alcuni dati significativi sullo stato di salute della sinistra cittadina”. Così interviene Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, commentando il voto referendario di domenica scorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzini (FdI): “Referendum - La sinistra aretina ancora più debole e divisa di 5 anni fa, con il proprio elettorato in cortocircuito sulla cittadinanza”

