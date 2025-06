Paganin sicuro | Inter? Con Chivu può aprire un ciclo

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter ha acceso grandi aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Antonio Paganin, ex calciatore nerazzurro, analizza questa scelta con entusiasmo, sottolineando le qualità e la determinazione del nuovo allenatore. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito su un possibile nuovo ciclo per l’Inter, che potrebbe rinnovare la squadra e riaccendere la passione nerazzurra. Scopriamo insieme cosa ne pensa Paganin e quali sono le prospettive future.

Paganin, l’ex calciatore ha commentato l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra: le sue dichiarazioni. L’ex calciatore Antonio Paganin ha rilasciato un’intervista a TMW Radio in cui ha commentato l’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’ Inter. LE PAROLE DI PAGANIN – «L’Inter ha pensato a Fabregas, ma è una persona capace, che ha dimostrato anche nel Parma importante. Non è stato un lavoro banale. Ha trasmesso fiducia ai giocatori. Troverà un’eredità pesante, questo sì. L’Inter però così abbassa il monte ingaggi del tecnico e trova un tecnico giovane che può aprire un ciclo. Chivu, Tudor o Juric? Chivu, è il più equilibrato. 🔗 Leggi su Internews24.com