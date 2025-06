Paganin | Chivu avrà un’eredità pesante Può aprire un ciclo!

Cristian Chivu, con il suo passato da calciatore e la passione evidente, si affaccia ora alla panchina dell’Inter. Antonio Paganin, ospite di TMW Radio, esprime fiducia nella sua scelta, sottolineando l’eredità pesante e le potenzialità del nuovo allenatore. La sua capacità di affrontare questa sfida potrebbe aprire un ciclo vincente per i nerazzurri, portando entusiasmo e innovazione nel cuore di Milano. La sfida è appena iniziata, e il futuro promette grandi emozioni.

Cristian Chivu è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Antonio Paganin su TMW Radio è fiducioso sulla scelta della società meneghina. ALLENATORE – Cristian Chivu prenderà l'eredità di Simone Inzaghi da allenatore dell' Inter. Antonio Paganin spiega la sua posizione e ha fiducia sul futuro del club: «Cosa ne pensi di Chivu allenatore nerazzurro? L'Inter ha pensato a Fabregas, ma è una persona capace, che ha dimostrato anche nel Parma importante. Non è stato un lavoro banale. Ha trasmesso fiducia ai giocatori. Troverà un'eredità pesante, questo sì. L'Inter però così abbassa il monte ingaggi del tecnico e trova un tecnico giovane che può aprire un ciclo»