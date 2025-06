Paesi Bassi Thrash Malta in titolo europeo Clash

Appassionati di calcio, preparatevi a un’istantanea di pura adrenalina! I Paesi Bassi hanno dimostrato tutta la loro forza, schiacciando Malta con un impressionante 8-0 nelle qualificazioni europee. Un risultato che scuote il gruppo G e accende l’entusiasmo per il prosieguo della competizione. Ma cosa ci riserva il resto del continente? Scopriamolo insieme, tra sorprese e sfide emozionanti!

2025-06-10 23:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I Paesi Bassi hanno posato un indicatore ai loro rivali della Coppa del Mondo battendo Malta 8-0 nella loro qualifica G di Gruppo G Martedì. Altrove, la Finlandia ha visto la Polonia e l’Austria ha messo quattro oltre San Marino. per vedere come si è svolta il meglio dell’azione nel continente. Paesi Bassi 8-0 Malta. I Paesi Bassi hanno messo su un display abbagliante a Rotterdam, battendo Malta 8-0 in una performance dominante che ha visto sette giocatori diversi contribuire direttamente al punteggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com