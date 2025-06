paderno slittano i lavori di 6 mesi la metrotranvia arriva in ritardo

Paderno Dugnano si prepara ad affrontare un altro ritardo: la metrotranvia Milano–Seregno vedrà i lavori slittare di circa sei mesi, con un impatto significativo sui tempi di consegna. Durante un incontro istituzionale, le autorità hanno condiviso l’aggiornamento sullo stato dell’opera e sulla nuova pianificazione del cantiere. La sindaca Anna Varisco ha dichiarato: «A Paderno Dugnano, le opere…»

Metrotranvia Milano–Seregno, slitta ancora il cronoprogramma di circa sei mesi. La nuova data per la fine dei lavori è stata data durante un incontro istituzionale con la consigliera delegata di Città Metropolitana e la presidente del consiglio comunale Daniela Caputo. "In questa sede abbiamo ricevuto un aggiornamento sullo stato dell'opera e sulla nuova scansione del cantiere - spiega la sindaca Anna Varisco -. A Paderno Dugnano, le opere proseguono in maniera visibile e sono in fase di collaudo gli interventi sul canale secondario del Consorzio Villoresi. Sono già in corso anche i contatti per rinnovare le convenzioni con lo stesso ente".