Paderno perde il suo regno del filo | Lasciamo un pezzo di cuore

paderno perde il suo regno del filo, lasciando un pezzo di cuore a tutti gli appassionati di maglia e uncinetto. Una notizia che scuote il mondo craft del Nord Italia: l'Arcobaleno Lane & Filati, simbolo di creatività e passione, annuncia il suo trasferimento. Dopo un lungo periodo difficile, questa decisione segna una svolta importante, lasciando un vuoto difficile da colmare. Ma quale sarà il futuro di questa amata istituzione? Restate con noi per scoprirlo.

Una notizia che non farà piacere agli appassionati di maglia e uncinetto e agli abitanti di Paderno. L'Arcobaleno Lane & Filati, punto di riferimento per l'intero Nord Italia, ha annunciato il suo trasferimento. La decisione, sofferta, arriva dopo un periodo "da incubo" segnato da ripetuti e.

Paderno perde il suo regno del filo: Lasciamo un pezzo di cuore.

