Padel Sara Errani al torneo di Roma al Foro Italico | Lasciare il tennis? Se gioco così…

Sara Errani, campionessa di Roma e Parigi, fa il suo debutto nel mondo del padel all’Italy Major Premier Padel al Foro Italico. Dopo anni di successi nel tennis, la nostra atleta si apre a una nuova avventura sportiva, pronta a conquistare anche questo emozionante sport di racchetta. Con Jasmine Paolini e Giulia Dal Pozzo al suo fianco, Errani promette di incantare il pubblico romano e dimostrare che la passione per lo sport non ha confini.

La campionessa di Roma e Parigi, Sara Errani, debutta oggi ufficialmente nel mondo del Padel in occasione dell’Italy Major Premier Padel, in programma al Foro Italico. Sara Errani è pronta a incantare a Roma in occasione dell’Italy Major Premier Padel, in programma al Foro Italico fino al 15 giugno. La campionessa di Roma e Parigi di doppio in coppia con Jasmine Paolini oggi esordirà, insieme alla giovane Giulia Dal Pozzo, sul campo Pietrangeli alle 18.30. “La voglia di vincere c’è sempre, ma sono consapevole che sarà dura. Sono competitiva in tutto e curiosa di vedere comunque il livello delle più forti”, ha detto. 🔗 Leggi su Sportface.it

