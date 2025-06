Padel Major di Roma | Errani sconfitta ma acclamata dal pubblico

Roma è stata teatro di emozioni e delusione nel mondo del padel, dove Sara Errani, pur non conquistando il titolo, ha incantato il pubblico con il suo spirito sportivo e determinazione. L’esordio al BNL Italy Major Premier Padel ha dimostrato che il successo non sempre si misura solo con le vittorie, ma anche con la passione e il calore degli spettatori, pronti ad applaudire ogni battaglia. La strada verso il successo è ancora lunga, e questa esperienza rappresenta un passo fondamentale per Sarita.

Roma, 10 giu. (askanews) – Il successo non è arrivato, ma il test è superato. A pieni voti. Perché a soli due giorni dalla finale – la seconda – vinta al Roland Garros, Sara Errani non è andata lontana dal vincere anche al Foro Italico, ma con la racchetta da padel all’esordio nel BNL Italy Major Premier Padel. Il punteggio finale – spiega una nota – recita 7-6 7-5 per “Laia” Rodriguez e Sandra Bellver, ma Sarita, affiancata da una splendida ventenne dal gran futuro, Giulia Dal Pozzo, la sua vittoria se l’è presa tenendo in campo per due ore e un quarto due signore professioniste, rispettivamente numero 43 e 57 del ranking FIP. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: padel - major - roma - errani

Roma caput padel: al Foro Italico torna il BNL Italy Major Premier Padel - ...ospitato eventi che uniscono passione e adrenalina. Quest’anno, il BNL Italy Major Premier Padel porta una ventata di novità, confermando il padel come sport in ascesa.

PADEL Ora l'attende l'Italy Major Premier Padel di Roma, dove farà coppia con Sara Errani Partecipa alla discussione

Il grande padel torna al Foro Italico con i big e Sara Errani superstar https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/04/news/padel_italy_major_premier_foro_italico_errani_centrale_roma-424647669/?rss&ref=twhl… Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Errani all'Italy Major Padel: Probabilmente giocherò anche nel 2026 VIDEO; Padel, Errani-Dal Pozzo ko: fuori all'Italy Major Premier a Roma; Sara Errani debutta nel Padel con il torneo di Roma al Foro Italico.

Errani all'Italy Major Padel: "Probabilmente giocherò anche nel 2026" VIDEO - Debutto nel mondo del padel per Sara Errani, impegnata all'Italia Major di Roma: "Il padel mi piace tantissimo, sono felice di avere questa opportunità.

Padel, l'Italy Major a Roma è live su Sky Sport. C'è anche Sara Errani - Da martedì 10 a domenica 15 giugno oltre 50 ore di sfide in diretta su Sky e in streaming su NOW ...