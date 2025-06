Padel il Trofeo Città di Pisa porta spettacolo agonismo e passione

Il Trofeo Città di Pisa di padel torna con rinnovata passione, entusiasmo e spettacolarità. Dopo il successo della prima edizione, l’evento promette una settimana all’insegna del puro agonismo e della cultura sportiva, coinvolgendo appassionati e curiosi in un’atmosfera unica nel cuore della città. Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un vero stadio urbano, dando vita a incontri emozionanti e momenti indimenticabili. Pronti a vivere l’energia di questa grande festa?

Pisa, 10 giugno 2025 – Dopo il grande successo della prima edizione, torna con ancora più energia e coinvolgimento il ' Trofeo Città di Pisa ' di padel, un evento sportivo e culturale che animerà il cuore della città dal 29 giugno al 6 luglio. Piazza Vittorio Emanuele, una delle principali piazze cittadine, si trasformerà per una settimana in un vero e proprio stadio urbano, con un campo da padel per dare vita a uno spettacolo sportivo senza precedenti. L'iniziativa, promossa dal Pisa Padel Club (che ha sede ad Asciano, nell'omonimo centro sportivo) in collaborazione con il Comune di Pisa, rappresenta un perfetto esempio di come lo sport possa integrarsi con il tessuto urbano, avvicinando cittadini e turisti a una disciplina in piena espansione come il padel.