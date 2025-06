Packaging design a Città della scienza il premio promosso da Grafica Metelliana | ecco i vincitori

Città della Scienza ha accolto “One More Pack”, l’evento di packaging design più importante del Sud Italia, promosso da Grafica Metelliana. All’undicesima edizione, il premio ha visto protagonisti talenti emergenti e professionisti del settore sfidarsi con progetti innovativi e creativi. Un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze e riconoscere i migliori lavori nel campo del packaging. Ecco i vincitori di questa entusiasmante competizione.

Città della Scienza ha ospitato “One More Pack”, il premio di packaging design e il principale forum del Sud Italia, promosso da Grafica Metelliana. Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento è divenuto un appuntamento fisso per creativi, professionisti e studenti che appartengono al mondo del packaging. Il contest era riservato a due principali categorie: studenti di packaging design e professionisti del settore che concorrevano con progetti già disponibili sul mercato, appartenenti alle categorie di packaging e label. Oltre alla visita della mostra dei progetti in gara e agli stand dei partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, nella Sala Newton, si è tenuto un forum con gli interventi di tre speaker e interviste ad alcuni dei partner di quest’anno (Brizzi distribuzione, HP, Fedrigoni, Heidelberg e Oropress). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

