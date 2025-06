Pacific Rim | la spiegazione del finale del film

Il finale di Pacific Rim svela come l'umanità, unita e coraggiosa, riesca a sconfiggere i mostri Kaiju grazie all'innovativa tecnologia dei Jaeger e alla determinazione dei suoi piloti. Dopo una battaglia epica, il sacrificio e la strategia consentono di chiudere la fenditura e salvare il pianeta. Ma oltre l’azione, il film ci invita a riflettere sul valore della collaborazione e del coraggio di fronte alle avversità.

Pacific Rim ( qui la recensione ) è il film del 2013 diretto da Guillermo del Toro, tratto da una sceneggiatura scritta da del Toro e Travis Beacham, con Charlie Hunnam, Idris Elba, Charlie Day, Ron Pearlman, Rinko Kikuchi e altri. In questo blockbuster dai grandi effetti speciali, i mostri noti come Kaiju hanno iniziato ad attraversare una fenditura nell’Oceano Pacifico attaccando la terra ferma. Questo ha spinto il mondo ad unirsi per creare il Programma Jaeger, costruendo robot giganti per combattere l’avanzata di questi mostri. Nonostante alcuni successi ottenuti con i Jaeger, il programma viene però chiuso a favore della costruzione di un muro di confine, ma un aumento degli attacchi dei Kaiju dimostra che il muro non funzionerà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it