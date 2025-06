Paciano unico comune oltre la soglia del 50%

Paciano, il piccolo gioiello umbro, si distingue come l’unico comune oltre la soglia del 50% di affluenza alle urne in Italia. Con il 51,38% di cittadini che sono andati a votare, questo borgo dimostra un forte impegno civico, superando anche gli altri comuni nella provincia di Perugia. Sebbene tale partecipazione non influisca sulla validità della consultazione, testimonia un sincero interesse per le questioni di rilevanza nazionale e locale.

L’unico comune umbro (e uno dei pochi in Italia) in cui è stato superato il quorum dell’affluenza per il voto ai referendum, è uno dei più piccoli della provincia di Perugia, Paciano. Qui, infatti, nell’unico seggio allestito si sono recati il 51,38 degli aventi diritto in base ai risultati riportati sul portale Eligendo. Il dato è stato uguale per tutti i quesiti referendari. Non avrà però effetti pratici sulla validità della consultazione per la quale fa fede il dato nazionale che però è stato di poco superiore al 30 per cento. "È una comunità che da sempre partecipa e da sempre si esprime democraticamente, attenta ai suoi diritti ma anche ligia ai doveri" quella di Paciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paciano, unico comune oltre la soglia del 50%

