Pacciani i compagni di merende e il mistero del castello | chi era davvero il Mostro di Firenze?

Nel mistero avvolgente di Pacciani, i compagni di merende e il castello di Firenze, si cela una verità ancora tutta da svelare. Da un francobollo sardo a un enigma che attraversa il tempo, ogni dettaglio potrebbe essere la chiave per capire chi fosse realmente il Mostro. La pista sarda e la figura di Pietro Pacciani restano al centro di un'indagine appassionante, che sfida ogni supposizione e ci invita a scavare più a fondo.

“Se si parte dal francobollo da 300 lire che ritraeva un castello in Sardegna e che venne utilizzato per affrancare la lettera indirizzata al pubblico ministero Silvia Della Monica, bisognerebbe ripartire proprio dalla pista sarda. E poi, andrebbe approfondita meglio la figura di Pietro Pacciani”. È questo, in sintesi, il pensiero del criminologo Armando Palmegiani, intervenuto durante una puntata del programma Incidente Probatorio, condotto da Gabriele Raho su Canale 122 Fatti di Nera, per discutere del mostro di Firenze. La puntata è disponibile on demand sulla piattaforma Cusanomediaplay.it. 🔗 Leggi su Iltempo.it