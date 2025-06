Owen Wilson è un grande fan di un magnifico Rolex molto amato dai collezionisti

Owen Wilson, noto per il suo talento e il suo stile inconfondibile, è anche un appassionato collezionista di orologi di lusso. Tra i segnatempo che più lo rappresentano, spicca il celebre Rolex GMT-Master II “Pepsi” referenza 16710, indossato con eleganza sia sul set che nella vita quotidiana. La passione di Wilson per questo iconico segnatempo testimonia come l’unione tra talento e stile possa essere irresistibile. E questa sua affinità con Rolex continua a catturare l’attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

Owen Wilson è un estimatore dichiarato di Rolex, e non c’è bisogno di indiscrezioni per confermarlo: basta osservare il suo polso nel corso degli anni. Owen Wilson ha indossato gli iconici segnatempo della casa coronata sia sul grande schermo sia nella vita quotidiana. Nel film Le avventure acquatiche di Steve Zissou e 2 single a nozze - Wedding Crashers, l'attore ha sfoggiato un classico GMT-Master II “Pepsi” referenza 16710, mentre in Il Treno Per Il Darjeeling, il suo compagno di viaggio era un** GMT-Master II “Batman” ** referenza 116710 con lunetta nera e blu. Tuttavia, fuori dal set, sembra avere una predilezione particolare per il Submariner “Hulk” referenza 116610LV. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Owen Wilson è un grande fan di un magnifico Rolex, molto amato dai collezionisti

