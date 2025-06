Otto messaggi dal Festival dello Sviluppo Sostenibile per segnare un nuovo inizio

Otto messaggi dal Festival dello Sviluppo Sostenibile segnano il cammino verso un futuro più verde e equo. Questa edizione, guidata dall’editoriale di Flavia Belladonna e il supporto del Comitato scientifico presieduto dal professore Enrico Giovannini, non si limita a cifre impressionanti come i 1300 eventi. È un invito a riflettere, agire e costruire insieme un mondo più sostenibile. Ecco perché questo festival rappresenta un nuovo inizio per tutti noi.

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 30 maggio 2025 Come ogni anno chiudiamo il Festival dello Sviluppo Sostenibile con un editoriale sui risultati della manifestazione. Ma questa volta sarà diverso. Non racconterò soltanto gli straordinari numeri di questa edizione, come il record dei 1300 eventi in cartellone. Né ripercorrerò tutte le variegate iniziative che hanno animato il Festival tra convegni, presentazioni di libri, momenti artistici e concerti. Vi parlerò, invece, della strada che abbiamo davanti, grazie ai messaggi che abbiamo appreso, perché la conclusione del Festival deve segnare un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Festival Sviluppo Sostenibile Otto

Radio-Tv Alta Sostenibilità – Speciale rassegna Festival dello Sviluppo Sostenibile: si parte da Milano e Genova - Benvenuti a "Radiotv Alta Sostenibilità", speciale rassegna del Festival dello Sviluppo Sostenibile. In questa puntata, presentiamo il contributo dell’ASviS del 5 maggio 2025, con la supervisione del professor Enrico Giovannini.

.@GiulioLoIacono: Questa nona edizione del #festivalsvilupposostenibile è stata un’edizione dei record: la società civile italiana ha dimostrato di credere profondamente nella sostenibilità, così come definita nell’Agenda 2030, e di impegnarsi concretamente p Partecipa alla discussione

Segui la puntata di #VociSulFuturo con focus sul sistema finanziario. Ospite Piero Cipollone: "La prudenza dell'Europa è sinonimo di solidità del sistema finanziario e bancario, necessaria per reagire alla crisi finanziari". #festivalsvilupposostenibile https://202 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Otto messaggi dal Festival dello Sviluppo Sostenibile per segnare un nuovo inizio; Festival Sviluppo Sostenibile: L'ora della verità a 10 anni dall’Agenda 2030; ASviS, l'evento conclusivo del festival dello Sviluppo Sostenibile.

ASVIS - Festival sviluppo sostenibile 2025 - ospita “Libri in Agenda”, un ciclo di otto presentazioni di libri relativi alle diverse dimensioni della ...

L’ASviS, una miriade di appuntamenti per il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 - un ciclo di otto presentazioni di libri relativi alle diverse dimensioni della sostenibilità, che si svolgeranno ...

ASviS e Rai presentano il Festival Sviluppo Sostenibile 2025 - ospita "Libri in Agenda", un ciclo di otto presentazioni di libri relativi alle diverse dimensioni della ...