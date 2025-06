Otto e Mezzo Marco Travaglio smonta Schlein con una domanda | Ma perché?

Il dibattito tra imposte e giustizia fiscale si accende a Otto e Mezzo, dove Marco Travaglio smonta le parole di Schleind con una domanda che fa riflettere: "Ma perché non tutti pagano?" La questione del fisco come strumento di aiuto, piuttosto che di oppressione, diventa il centro di un confronto accesso e cruciale per il futuro del nostro sistema. Approfondiamo insieme questa discussione che potrebbe cambiare le regole del gioco.

"Il fisco deve aiutare, non opprimere". Giorgia Meloni a riguardo è stata chiarissima. Il prossimo obiettivo? "Il taglio delle tasse in modo equo". E proprio sulle sue parole si concentra il dibattito a Otto e Mezzo. Ospite nella puntata in onda martedì 10 giugno su La7, Marco Travaglio commenta: "Oppressivo per chi paga le tasse, lo sarebbe meno se le pagassero tutti". Per il giornalista "ci sono dei dati che dovrebbero far sentire dei fessi i lavoratori dipendenti, come me. Se questo è il sistema che soddisfa chi sostiene questo governo buon per loro. Io sono stufo di sentirmi imbecille ". Non meno critico Stefano Feltri per cui "Giorgia Meloni ha introdotto il Fisco complice degli evasori Stefano Feltri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Marco Travaglio smonta Schlein con una domanda: "Ma perché?"

Otto e Mezzo, Italo Bocchino sbotta con Giannini: "Lo decidi tu?" - Nella puntata di mercoledì 14 maggio di "Otto e Mezzo", Italo Bocchino si confronta con Massimo Giannini sul fenomeno del "premier time".

#ottoemezzo Il ruolo di Giorgia Meloni nella politica internazionale ed il vertice con Macron nell'analisi di Marco Travaglio Partecipa alla discussione

UE tra regole violate e riunioni private. Botta e risposta tra Marco Travaglio e Corrado Augias. Otto e Mezzo 3 giungo 2025 Partecipa alla discussione

