Otto anni di carcere per il postino di Bernareggio | condannato per tentato omicidio

Una vicenda sconvolgente scuote Bernareggio: un postino, condannato a otto anni di carcere per tentato omicidio, dopo aver tentato di investire e poi accoltellato un giovane. Un episodio che evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra normalitĂ e follia. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il dolore di una comunitĂ segnata da questa drammatica vicenda. La veritĂ emerge, e il rispetto delle regole si rafforza.

Bernareggio (Monza Brianza), 10 giugno 2025 - Prima ha tentato di investirlo due volte con l'auto, poi l'ha accoltellato all'addome. Per questa aggressione avvenuta lo scorso luglio ai danni di un 32enne di Bernareggio, oggi un 54enne è stato condannato a 8 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi. Le accuse erano quelle di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, che aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici per la ferita alla pancia, si è costituita parte civile al processo, rappresentato dall'avvocata Greta Marchesi e ha ottenuto una provvisionale sul risarcimento dei danni di 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Otto anni di carcere per il postino di Bernareggio: condannato per tentato omicidio

