Ossessione vittoria e moneyball | le parole chiave della Juventus di Comolli

La Juventus di Comolli si trova a un crocevia cruciale, tra ossessione vittoria e l’applicazione del metodo Moneyball, un approccio sempre più dominante nel calcio moderno. La conferma di Igor Tudor sulla panchina testimonia la volontà di una rinascita, ma il club deve ancora riscrivere la propria struttura, superando le sfide di una stagione complicata. Un mix di passione, analisi dati e strategie innovative che potrebbe segnare il futuro bianconero.

La conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus anche oltre il Mondiale per Club. La struttura del club da ridisegnare dopo un’annata ai limiti del fallimento, la cacciata del predecessore Cristiano Giuntoli, e la necessità di avviare un nuovo progetto. L’ossessione per la vittoria e quella per i dati, algoritmi che non sempre sono stati sinonimo del successo nel mondo del calcio una volta scontata la suggestione per il modello di Moneyball. Ecco come Damien Comolli, uomo scelto da John Elkann per riportare la Juventus a competere per la vittoria, si è presentato al mondo bianconero. Asciutto e concreto, come a cercare di rispettare da subito la fama di dirigente estremamente pragmatico e diretto, Damien Comolli ha cominciato a tratteggiare quella che sarà la struttura alle sue dipendenze. 🔗 Leggi su Panorama.it