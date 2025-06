Osservanza nido e scuola dell’infanzia integrate

Un nuovo polo scolastico all’Osservanza sta prendendo forma, promettendo di rivoluzionare l’esperienza educativa dei più piccoli. Con un progetto innovativo che integra nido e scuola dell’infanzia in un’unica struttura, mira a offrire un ambiente stimolante e inclusivo per bambini dai 0 ai 6 anni. Attualmente in fase di sviluppo, questo spazio all’avanguardia aprirà le porte a settembre, segnando un nuovo capitolo nel percorso formativo della comunità.

Un nuovo polo scolastico sta prendendo forma all’ Osservanza. Il progetto, secondo l’amministrazione comunale, si propone come un modello pedagogico all’avanguardia, integrando nido e scuola dell’infanzia in un unico spazio pensato per accogliere bambini dai 0 ai 6 anni e promuoverne una crescita armoniosa e continuativa. L’apertura è prevista per settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. L’edificio, attualmente in fase di completamento, si distingue per un’architettura moderna e funzionale. Ampie vetrate inonderanno gli ambienti di luce naturale, creando spazi luminosi, colorati e accoglienti, ideali per stimolare l’apprendimento e la creatività dei bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osservanza, nido e scuola dell’infanzia integrate

