Ospite del programma televisivo Late Night with Seth Meyers l’attore e regista di Hollywood ha raccontato il piccolo shock dell' effetto tinta ai capelli

George Clooney, da sempre simbolo di fascino senza tempo, ha condiviso con spontaneità il suo piccolo shock dopo aver tinto i capelli di castano scuro per un ruolo teatrale. Guardandosi allo specchio, non si è riconosciuto e ha ammesso con autoironia che anche i più affascinanti hanno le loro piccole insicurezze. Un tocco di umanità che ci ricorda quanto sia normale voler sentirsi al meglio, anche quando il cambiamento sorprende.

C osa succede quando uno degli uomini più affascinanti del mondo si tinge i capelli e, guardandosi allo specchio, non si piace affatto? George Clooney, da sempre simbolo del fascino sale e pepe, lo ha raccontato con la consueta autoironia. Ospite del programma televisivo Late Night with Seth Meyers, l’attore e regista di Hollywood ha ammesso che, dopo essersi tinto i capelli di castano scuro per esigenze teatrali, l’effetto finale era tutt’altro che convincente. Anzi: la tinta capelli lo faceva sentire improvvisamente molto più vecchio, se non addirittura “patetico”. Ecco le esatte parole di George Clooney in merito al suo hair look poco riuscito. 🔗 Leggi su Iodonna.it