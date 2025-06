Osimhen rifiuta Al-Hilal | futuro in bilico spunta l’ipotesi di restare con Conte

Victor Osimhen ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal, lasciando il suo futuro nel limbo. La decisione apre scenari incerti, ma tra le ipotesi più plausibili spicca quella di un prolungamento con l’allenatore Antonio Conte, che potrebbe garantire stabilità e successo. In un mercato dalle mille sorprese, la certezza è che i prossimi giorni saranno decisive per il destino del talentuoso attaccante. Resta da vedere quale strada imboccherà.

Victor Osimhen ha detto no all’Al-Hilal, e ora tutti si chiedono: dove giocherà . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen rifiuta Al-Hilal: futuro in bilico, spunta l’ipotesi di restare con Conte

In questa notizia si parla di: Osimhen Hilal Rifiuta Bilico

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Approfondimenti da altre fonti

Osimhen, il no definitivo all’Al-Hilal: salta il trasferimento, il Napoli resta ancora in attesa; Goal.com - Theo Hernandez rifiuta ancora l'Al-Hilal ma il futuro resta in bilico; Il Rimbalzo Epico di Victor Osimhen: Un Trionfo nel Mezzo del Rifiuto Saudita.

Osimhen rifiuta Al-Hilal: futuro in bilico, spunta l’ipotesi di restare con Conte - L’argomento è caldo anche sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, disponibile in edicola: ...

Osimhen rifiuta Al-Hilal: niente Arabia, vuole restare in Europa - Victor Osimhen rifiuta per la quinta volta la proposta faraonica dell'Al-

Sky - Osimhen ha rifiutato all'Al-Hilal: il futuro rimane in bilico - Come riferito da Sky, Victor Osimhen ha ufficialmente declinato l'offerta dell'Al-