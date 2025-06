Osimhen Juventus il retroscena a sorpresa sul nigeriano | i bianconeri ci hanno provato con questa offerta! I dettagli

Il mercato estivo ha riservato sorprese e colpi di scena, e il nome di Victor Osimhen non fa eccezione. La Juventus, da mesi sulle tracce dell’attaccante napoletano, ha tentato un’offerta a sorpresa per portarlo alla Continassa, cercando di superare la concorrenza e rafforzare il reparto offensivo. Ma quali sono i dettagli di questa strategia intrigante? Scopriamoli insieme, perché il futuro di Osimhen potrebbe ancora riservare sorprendenti sviluppi.

e tutti gli aggiornamenti. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato un interessante retroscena riguardante Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli su cui sta lavorando ormai da mesi anche il mercato Juventus. Stando a quanto riportato dal quotidiano la dirigenza bianconera recentemente si era spinta ad offrire 85 milioni di euro per il centravanti, ben 10 in più rispetto al valore della clasuola. Niente da fare però: De Laurentiis non vuole lasciarlo partire direzione Torino.

