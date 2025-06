Osimhen Juve non è mica finita qui! Cosa c’è dietro al no del nigeriano all’Al Hilal | tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Napoli

Osimhen e la Juventus, un amore mai del tutto spento. Dopo il rifiuto all’Al Hilal, crescono i dubbi e le strategie su un possibile futuro dell’attaccante del Napoli in Italia. Cosa si nasconde dietro questa decisione? Scopri tutti gli aggiornamenti e le ultime news su uno dei nomi più caldi del calciomercato. La vicenda è ancora tutta da scrivere.

Osimhen Juve, non è mica finita qui! Cosa c’è dietro l’ultimo no del centravanti nigeriano all’Al Hilal: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Napoli. Negli ultimi giorni si è sensibilmente raffreddata la pista Osimhen per l’ Al Hilal, che stava alzando il proprio pressing per convincere in via definitiva il centravanti del Napoli a sposare il progetto saudita. Tuttavia il nigeriano non si è ancora accasato e sta tirando la corda. Prima dell’addio di Giuntoli il mercato Juve aveva fatto sapere a De Laurentiis di essere disposto a spingersi fino a 85 milioni di euro, con lo scoglio principale che resterebbe invece lo stipendio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, non è mica finita qui! Cosa c’è dietro al no del nigeriano all’Al Hilal: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Napoli

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

