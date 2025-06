Osimhen Juve l’affare con l’Al Hilal vive una fase di stallo da domenica! Questa chiusura rimette in gioco un club rivale rispetto ai bianconeri! Come stanno le cose

L’affare Osimhen-Juve, bloccato da domenica dall’Al Hilal, apre nuovi scenari nel calciomercato italiano. La recente chiusura con il club saudita riaccende le speranze di una corsa rivale ai bianconeri, che rimangono vigili. Secondo Fabrizio Romano, i contatti con l’Al Hilal sono ancora vivi e potrebbero sbloccare una trattativa decisiva. La sfida per il bomber napoletano si infiamma: come evolverà questa intricata vicenda?

Osimhen Juve, lo stallo con l’Al Hilal perdura da domenica. Questa chiusura rimette in gioco tutti, anche quell’avversaria bianconera! Come stanno le cose. Victor Osimhen è ancora un obiettivo possibile della Juve. Questa tesi è implicita nell’indiscrezione lanciata da Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Stando a quanto riporta il giornalista, i contatti con l’Al Hilal risalgono a non più tardi di domenica. Questa fase di stallo, che dura da più di 24 ore, rimette tutti in gioco: oltre a quella bianconeri resta viva anche l’ipotesi di rimanere in corsa da parte del Galatasaray, club in cui il nigeriano ha giocato nel corso dell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, l’affare con l’Al Hilal vive una fase di stallo da domenica! Questa chiusura rimette in gioco un club rivale rispetto ai bianconeri! Come stanno le cose

