Osimhen Juve adesso il Manchester United fa sul serio | la chiave dell’affare potrebbe essere un ex obiettivo bianconero Possibile domino? Cosa succede

Il calciomercato infiamma le cronache sportive: dopo il tentativo fallito con l’Al Hilal, il Manchester United si fa avanti con decisione per Victor Osimhen, il bomber del Napoli che ha catturato l’attenzione di tutta la Premier. Ma la vera sorpresa potrebbe essere una mossa a sorpresa collegata a un ex obiettivo della Juventus, aprendo uno scenario di possibili colpi di scena e un domino di trattative che tiene tutti col fiato sospeso. Cosa succederà nel prossimo episodio?

Osimhen Juve, adesso il Manchester United fa sul serio per l’attaccante accostato ai bianconeri: le ultime. Il nome di Victor Osimhen continua a risuonare con forza in chiave Premier. Dopo il naufragio della trattativa con l’Al Hilal, è il Manchester United a muoversi in modo concreto per l’attaccante del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, i Red Devils stanno preparando un’offerta con una contropartita tecnica che potrebbe fare la differenza per portare in inghilterra l’obiettivo del calciomercato Juve. La chiave potrebbe essere Zirkzee. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com