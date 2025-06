Osimhen dice ancora no Inzaghi ‘tradisce’ l’Inter | nuovo colpo per l’Al Hilal

Il calciomercato infiamma ancora di più: mentre Osimhen dice no all’Al Hilal, il club arabo non si ferma e punta a rafforzarsi ulteriormente. Dopo aver annunciato Simone Inzaghi come nuovo allenatore, l’obiettivo è dominare anche al Mondiale per Club. Le trattative sono intense e il desiderio di vincere sembra spingere il team saudita a compiere grandi mosse. La sfida tra ambizione e limiti si fa sempre più avvincente...

Il club arabo ha voglia di rafforzare la squadra anche dopo il Mondiale. Le ultimissime notizie relative al centravanti Sono ore frenetiche per il calciomercato dell’Al Hilal. Il club arabo dopo aver annunciato Simone Inzaghi vuole continuare a fare le cose in grande. Vincere in Arabia Saudita non basta e ha deciso di rendere ancora più competitiva la squadra per il Mondiale per il Club che sta per iniziare. Osimhen dice no, Inzaghi ‘tradisce’ l’Inter: nuovo colpo in attacco per l’Al Hilal (LaPresse) – Calciomercato.it I regali scelti da fare all’ex tecnico dell’Inter – non è un segreto – sono (erano) Victor Osimhen e Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Osimhen dice ancora no, Inzaghi ‘tradisce’ l’Inter: nuovo colpo per l’Al Hilal

