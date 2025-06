Orticolario sarà un Eden sul lago di Como

Orticolario, in scena sul suggestivo lago di Como, si conferma come un vero e proprio Eden terrestre, un luogo magico dove natura e arte si incontrano in un abbraccio senza tempo. Questa quindicesima edizione promette di incantare visitatori e appassionati con creazioni che celebrano la biodiversità e il rispetto per l’ambiente. Preparatevi a immergervi in un mondo di meraviglie naturali, dove l’ispirazione diventa un viaggio indimenticabile dal 2 al 5 ottobre.

È una dimensione incontaminata e sospesa nel tempo, un modello di wild garden ricco di biodiversità. È un Eden in cui dialogano sublime e meraviglia a ispirare la quindicesima edizione di Orticolario, l'evento internazionale che celebra un rinnovato rapporto tra uomo e natura dal 2 al 5 ottobre.

In questa notizia si parla di: orticolario - eden - sarà - lago

Orticolario 2025 "Eden", svelata la nuova edizione: la chef Klugmann ospite d'onore - Preparati a scoprire Orticolario 2025, l’evento internazionale che trasformerà Villa Erba sul Lago di Como dal 2 al 5 ottobre.

