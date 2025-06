Orrore in Austria dove almeno dieci persone sono state uccise nel corso di una sparatoria in una scuola Il killer sarebbe un ex studente che dopo la mattanza si sarebbe tolto la vita

Una tragedia sconvolge Graz, in Austria, dove una sparatoria in una scuola secondaria ha causato almeno dieci vittime, tra studenti e un adulto. L’attentatore, un ex studente, si sarebbe tolto la vita subito dopo l’azione. Questo orrore lascia un vuoto incolmabile e solleva domande sulle motivazioni che hanno portato a questa devastante perdita. Le indagini continuano per fare chiarezza su un dramma che ha scosso tutta la comunità .

Orrore a Graz, in Austria, dove almeno dieci persone, in gran parte studenti e almeno un adulto, sono state uccise nel corso di una sparatoria in una scuola secondaria. L’attentatore sarebbe un ex studente e avrebbe agito da solo prima di togliersi la vita, come confermato dalla sindaca Elke Kahr, che ha definito l’accaduto come una “tragedia inimmaginabile”. La polizia austriaca ha confermato che il killer ha agito da solo, ma le motivazioni restano sconosciute e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha portato alla strage. Le vittime includono minorenni e almeno un insegnante o membro dello staff, mentre ci sarebbero diversi feriti che risulterebbero “in condizioni gravi” e che rischiano di aggravare il bilancio delle vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Orrore in Austria dove almeno dieci persone sono state uccise nel corso di una sparatoria in una scuola. Il killer sarebbe un ex studente che dopo la mattanza si sarebbe tolto la vita

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ex studente spara in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 morti: si sarebbe suicidato dopo l'attacco; Il killer suicida uno studente come le sue vittime, si sentiva vittima di bullismo; Orrore in Austria, sale a 9 morti il bilancio della sparatoria all'interno di una scuola: tra le vittime anche l'autore del gesto.

Dieci morti e molti feriti gravi in una sparatoria in una scuola in Austria - Ue, 'sparatoria scioccante, siamo al fianco dell'Austria' (ANSA) ...

Sparatoria in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 vittime tra cui l’attentatore - Secondo fonti austriache, l’attentatore sarebbe un ex studente di 22 anni vittima in passato di bullismo.

Attacco in una scuola in Austria: almeno 10 morti e diversi feriti. L’aggressore sarebbe stato “vittima di bullismo” - Una tragedia ha colpito la città austriaca di Graz, dove un attacco in una scuola secondaria ha causato almeno cinque morti e diversi feriti.