Orrore a scuola ragazzino delle medie uccide collaboratrice scolastica

Una tragedia scuote il cuore di Graz: una sparatoria all’interno di una scuola ha causato la morte di dieci persone, inclusa una collaboratrice scolastica e l’attentatore stesso. Un ex studente di 22 anni ha improvvisamente aperto il fuoco in due aule, seminando caos e dolore. La comunità è sconvolta da questo evento devastante, che ribadisce quanto sia fondamentale rafforzare la sicurezza nelle istituzioni. Per lo ...

Oggi, 10 giugno 2025, una tragedia ha colpito una scuola di Graz, in Austria, dove dieci persone, incluso l’attentatore, hanno perso la vita in una sparatoria. L’autore dell’attacco, un ex studente di 22 anni, ha fatto irruzione in due aule dell’istituto, aprendo il fuoco indiscriminatamente. Si presume che una delle aule fosse quella frequentata in precedenza dal giovane. La sindaca di Graz, Elke Khar, ha specificato che tra le vittime, per lo più studenti, è presente almeno un adulto. L’assalitore, che si ritiene si sia tolto la vita, è tra i dieci deceduti. Secondo il Salzburger Nachrichten, il 22enne era in possesso legale di due armi: una pistola e un fucile da caccia, che avrebbe utilizzato nell’attacco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Chat dell'orrore su Whatsapp, bimbi e adolescenti coinvolti con video violenti e a luci rosse. L'allarme della scuola: "Mai successo prima, i genitori ci aiutino" - Un terribile allarme si è sollevato in un paese dell'Abruzzo, dove un gruppo WhatsApp ha coinvolto bambini e preadolescenti in una spirale di contenuti violenti e pornografici.

