Orrore a San Severino | due cani con la testa spaccata soccorsi al Sanitario uno è già morto

Un orrore sconvolgente scuote Mercato San Severino: due cani, brutalmente aggrediti e con la testa fracassata, sono stati trovati al canile sanitario dell’Asl, lasciando medici e operatori senza parole. La scena, devastante, testimonia una crudeltà indicibile e solleva interrogativi sulla tutela degli animali in città. È fondamentale che si faccia luce su quanto accaduto per garantire giustizia e prevenire simili barbarie in futuro.

Orrore a Mercato San Severino: ieri, presso il canile sanitario dell'Asl, in via Lavinaio, medici e operatori si sono trovati di fronte ad una scena agghiacciante. A giungere presso la struttura, infatti, due cani in fin di vita con la testa spaccata, già ricoperta di insetti, tra sangue e piaghe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Orrore a San Severino: due cani con la testa spaccata soccorsi al Sanitario, uno è già morto

