Orogel Bruno Piraccini | Abbiamo a cuore salvaguardia e rispetto della filiera di qualità

Orogel Bruno Piraccini ha espresso grande soddisfazione per AgroFutura, un'iniziativa che valorizza e tutela la filiera di qualità, spesso trascurata dai media. La sua passione per il settore emerge chiaramente, sottolineando l’importanza di condividere storie autentiche e coinvolgenti. Le impressioni di Piraccini si concentrano sulla capacità di questa iniziativa di rafforzare il legame tra territori, produttori e consumatori, promuovendo un futuro più sostenibile e consapevole.

FIRENZE "Vogliamo rimarcare ancora una volta il nostro ringraziamento a Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione per AgroFutura, iniziativa unica nel suo genere per coinvolgimento dei territori e per essere riuscita a occuparsi di un settore che molta stampa non racconta con le dovute attenzioni". A dirlo è Bruno Piraccini, presidente di Orogel, primo gruppo italiano nella produzione di vegetali freschi surgelati. Quali sono state le impressioni sulla prima tappa dell’iniziativa, in Emilia Romagna? "Molto positive. I risultati di quel confronto sono stati ampiamente letti e commentati. Facciamo tante riunioni con i produttori e i temi trattati durante AgroFutura sono stati argomento di approfondimento e dibattito". 🔗 Leggi su Lanazione.it