Orlando sentenzia | Tudor? Io avrei preso Spalletti Cambiano allenatori dirigenti ma il vero problema è questo

Massimo Orlando analizza le recenti dichiarazioni di Comolli e il futuro della Juventus, puntando i riflettori su Tudor e le scelte dirigenziali. In un contesto di grande incertezza, l’ex calciatore invita a focalizzarsi sulla squadra anziché sui cambiamenti esterni, sottolineando che il vero problema potrebbe essere più profondo. La questione è complessa e richiede una riflessione approfondita su cosa realmente può rilanciare i bianconeri.

Orlando sentenzia dopo la conferenza stampa di Comolli: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio per analizzare le parole di Comolli in conferenza stampa e il futuro prossimo della Juve, soffermando sull’allenatore bianconero Tudor. PAROLE – «Faccio un in bocca al lupo. Siamo alla follia, perché parla di altri dirigenti ma io mi concentrerei più sulla squadra. Tudor? Io avrei preso Spalletti, che è una voce che sta girando e potrebbe essere il colpo di scena finale». CHIELLINI – «Ha smesso da poco, Chiellini deve imparare certi ruoli. E’ un ragazzo intelligentissimo, preparato, ma necessita di un po’ di tempo per costruirsi la sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com