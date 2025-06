Orlando Bloom sul possibile nuovo film dei Pirati dei Caraibi con Keira Knightley e Johnny Depp

Orlando Bloom, protagonista indimenticabile di Pirati dei Caraibi, rivela entusiasmo per un possibile nuovo film che potrebbe riunire ancora una volta Keira Knightley e Johnny Depp. Dopo anni di avventure sui mari, l’attore si mostra entusiasta all’idea di tornare a vestire i panni di Will Turner, lasciando aperta la porta a nuove emozioni e misteri. Ma quali sorprese ci riserva questa futura avventura? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

È una vita da pirata quella di Orlando Bloom. L’attore ha interpretato lo spavaldo fabbro Will Turner in quattro film di Pirati dei Caraibi tra il 2003 e il 2017, e più recentemente è apparso con Keira Knightley e Johnny Depp in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Una scena post-credits ha suggerito che il trio originale di Will, Elizabeth (Knightley) e il Capitano Jack Sparrow (Depp) avrebbe affrontato l’ex capitano maledetto dell’ Olandese Volante Davy Jones ( Bill Nighy ) in un potenziale Pirati dei Caraibi 6, ma da allora la saga marinara è rimasta bloccata. “Ce ne sono state di tutti i colori”, ha detto Bloom quando gli è stato chiesto dello sviluppo di un nuovo film a Britain’s This Morning. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Orlando Bloom sul possibile nuovo film dei Pirati dei Caraibi con Keira Knightley e Johnny Depp

In questa notizia si parla di: pirati - caraibi - knightley - depp

Oltre al mare c'è di più. A Saint Vincent e Grenadine alla scoperta del vulcano, del set dei Pirati dei Caraibi, della cultura locale (rum compreso) e delle bellezze naturalistiche da visitare - Scopri Saint Vincent e Grenadine, un angolo straordinario dei Caraibi che offre molto più del solo mare.

Johnny Depp & Keira Knightley in "Pirati dei caraibi" Partecipa alla discussione

"Ho vissuto in ospedale per tre settimane". Questa frase non è solo un ricordo di Johnny Depp, ma l'eco di un'esperienza che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. Era il 2007 quando sua figlia Lily-Rose, allora appena sette anni, fu ricoverata a Lo Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pirati dei Caraibi: la reazione di Orlando Bloom alle frasi di Keira Knightley sul franchise; Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom risponde alle frasi shock di Keira Knightley sulla saga; Kira Knightley: niente più franchise dopo ‘Pirati Dei Caraibi’.

Pirati dei Caraibi 6, Orlando Bloom pronto a tornare nel franchise insieme a Johnny Depp? Ecco la sua risposta - In una recente intervista, Orlando Bloom ha affrontato la possibilità di tornare in Pirati dei Caraibi 6 insieme a Johnny Depp: ecco cosa ha rivelato l'attore.

Keira Knightley si chiama fuori da I Pirati dei Caraibi dopo l’ipotesi di ritorno di Johnny Depp - Le parole di Keira Knightley su I Pirati dei Caraibi La nave di Keira Knightley sembra essere salpata e non farà ...