origine del classico eroe degli x men dopo 30 anni

Dopo oltre trent'anni, il mondo degli X-Men si appresta a scoprire un capitolo sconvolgente della sua storia: la rinascita di Sara Grey, una mutante cosmica dimenticata che ora rivela un ruolo cruciale in un universo ancora più vasto e misterioso. Con l’attesissima uscita di Phoenix #12, il suo ritorno non solo cambierà le sorti dei nostri eroi, ma spalancherà nuove frontiere di potere e rivelazioni sorprendenti...

Il mondo dei fumetti Marvel si prepara a svelare dettagli sorprendenti riguardo a uno dei segreti più nascosti e sconvolgenti della storia degli X-Men. La protagonista di questa rivelazione è Sara Grey, una figura dimenticata che, dopo decenni, torna a far parlare di sé come potente mutante cosmica. Con l'uscita imminente di Phoenix #12, la serie dedicata alla Fenice, si avrà finalmente un quadro completo sulla sua resurrezione e sul suo ruolo nell'universo Marvel. la rinascita di sara grey: un mistero da svelare. una scena dal passato che cambia le prospettive. Nell'anteprima di Phoenix #12, scritta da Stephanie Phillips con illustrazioni di Roi Mercado, viene mostrato un episodio ambientato in un pianeta alieno devastato dalla guerra.