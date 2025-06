Ordigno bellico al Calvello Due ordinanze

Un timore antico si riaccende sulle spiagge di Monte Argentario: un presunto ordigno bellico sarebbe stato rinvenuto di fronte alla spiaggia del Calvello, nota come La Bionda. Per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire rischi, le autorità hanno emesso due ordinanze restrittive. Un'operazione delicata e fondamentale per preservare la tranquillità di questa meravigliosa zona, che ora si prepara a una gestione attenta e responsabile della situazione.

MONTE ARGENTARIO Un presunto ordigno bellico si troverebbe di fronte alla spiaggia del Calvello, conosciuta come La Bionda, nel territorio comunale di Monte Argentario. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli (foto), infatti, hanno emesso due ordinanze relative alle misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire ogni possibile rischio derivante dalla presenza di un presunto ordigno bellico nello specchio acqueo antistante la spiaggia de La Bionda. É stato infatti rinvenuto un oggetto metallico di possibile natura esplosiva – almeno questo è quanto viene ipotizzato – per questo motivo è stato deciso di vietare a persone, mezzi e unità navali di accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione, effettuare attività di immersione ed effettuare qualsiasi ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare non autorizzata, che potrebbe interferire con le successive operazioni di messa in sicurezza, recupero e rimozione dell’oggetto ritrovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ordigno bellico al Calvello. Due ordinanze

In questa notizia si parla di: Ordigno Bellico Calvello Ordinanze

Ispica, ordigno bellico trovato sulla spiaggia: area messa in sicurezza - Un'inaspettata scoperta ha scosso la tranquilla spiaggia di Santa Maria del Focallo, nel comune di Ispica.

Ordigno bellico al Calvello. Due ordinanze - MONTE ARGENTARIO Un presunto ordigno bellico si troverebbe di fronte alla spiaggia del Calvello, conosciuta come La Bionda, nel territorio ...

Monte Porzio, dallo scavo emerge un ordigno bellico da due quintali e mezzo: scatta l'ordinanza anti curiosi - Rinvenuto un ordigno bellico di 250 kg circa di esplosivo nelle campagne tra Monte Porzio e Castelvecchio in via Montebello.

Ordigno bellico rinvenuto nell'Avelinese, zona presidiata - Con una ordinanza, il sindaco, Marino Sarno, ha disposto la circolazione a senso unico ...