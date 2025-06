Orbán mette in dubbio la capacità della Russia di attaccare la NATO

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán solleva una questione cruciale, mettendo in dubbio la capacità della Russia di lanciare un attacco contro la NATO. Con parole che sfidano le percezioni comuni e analisi geopolitiche, Orbán sottolinea come Mosca non sarebbe nemmeno in grado di sconfiggere l’Ucraina. Questa dichiarazione apre un dibattito importante sul reale equilibrio di potere e sulle future strategie di sicurezza europea.

