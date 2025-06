Orb, creare una nuova identità digitale scansionando il bulbo oculare.

Orb rivoluziona l’identità digitale, portando in Europa la scansione del bulbo oculare grazie all’innovativa tecnologia di Tools for Humanity, startup co-fondata da Sam Altman di OpenAI. Dopo il successo negli Stati Uniti, ora Londra, Manchester, Birmingham, Cardiff, Belfast e Glasgow sono pronte a sperimentare questa soluzione all’avanguardia. Con l’obiettivo di creare un’identità digitale sicura e unica chiamata World Id, questa innovazione promette di cambiare il modo di accedere ai servizi digitali.

Dopo gli Stati Uniti, Tools for Humanity, startup co-fondata da Sam Altman di OpenAI, porta la scansione del bulbo oculare anche in Europa. A partire da questa settimana, arriveranno a Londra, Manchester, Birmingham, Cardiff, Belfast e Glasgow le prime postazioni, conosciute come Orb, che usano l’intelligenza artificiale per digitalizzare il bulbo oculare delle persone. Il fine è creare una nuova identità digitale, chiamata World Id, basata sulle proprietà uniche dell’iride. Chi acconsente alla scansione riceve in cambio la criptovaluta dell’azienda, Worldcoin. Gli Orb sono dei dispositivi sferici capaci di registrare i dettagli degli utenti che, stando al sito ufficiale “usano algoritmi di prevenzione delle frodi per la massima privacy”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it