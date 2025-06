Ora è ufficiale nel 2026 non ci sarà il gran premio | Imola saluta la F1

Il cuore degli appassionati di Formula 1 si spegne nel conoscere che, nel 2026, Imola non ospiterà più il suo storico Gran Premio. Nonostante le oltre 47mila firme raccolte dalla petizione 'Keep Imola' e le promesse di recuperare l'edizione 2023, il destino sembra ormai segnato. È un addio doloroso per un circuito che ha scritto pagine indimenticabili della storia motoristica italiana. La passione per la velocità e la tradizione non si arrende, e il futuro potrebbe ancora riservarci sorprese.

Imola saluta la F1. E purtroppo a nulla sono valse le oltre 47mila firme raccolte dalla petizione online 'Keep Imola', lanciata GPKingdom - GPK sulla piattaforma Change.org, per salvare il gran premio. E a nulla sono valse le promesse, a caldo, di recuperare l'edizione 2023 del Gran Premio del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ora è ufficiale, nel 2026 non ci sarà il gran premio: Imola saluta la F1

In questa notizia si parla di: Gran Premio Imola Saluta

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione - Pentamodena si distingue al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, portando a casa un entusiasmante successo.

Ora è ufficiale, nel 2026 non ci sarà il gran premio: Imola saluta la F1; F1, Domenicali saluta Imola: Coesistenza difficile con Monza; Bagno di folla in Fan zone a Imola per il Gp F1. I piloti imparano a fare i tortellini.

Ora è ufficiale, nel 2026 non ci sarà il gran premio: Imola saluta la F1 - Martedì mattina la Formula Uno ha ufficializzato il calendario del campionato mondiale 2026, che vedrà quindi l'Italia perdere la corsa tra i sali e scendi del Santerno ...

Domenicali “saluta” Imola: “Presto una scelta, dal punto di vista umano non sarà facile” - E, siccome Monza ha rinnovato il contratto con il Circus fino al 2031, sarà Imola a fare posto.

Orari F1 Imola 2025, guida al Gp dell’Emilia Romagna. Diretta tv anche in chiaro - La Formula 1 saluta Miami e torna da questo lato dell'oceano, precisamente in Italia, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.