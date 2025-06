Ora è ufficiale | Giampaolo non allenerà il Lecce nel prossimo campionato di Serie A I dirigenti a caccia del sostituto Via pure il tecnico della Primavera

Lecce dice addio a Giampaolo: il motivo e i prossimi passi della società sono ancora avvolti nel mistero. Dopo un tira e molla durato giorni, i dirigenti hanno deciso di affidare la guida tecnica a un nuovo volto, cercando di rilanciare il club e affrontare con entusiasmo il prossimo campionato di Serie A. La sfida ora è trovare il sostituto ideale per scrivere un nuovo capitolo di successi e rinascita.

Non sarà Marco Giampaolo a guidare il Lecce nel quarto campionato consecutivo in serie A. Dopo un tira e molla durato qualche giorno, pochi minuti fa la società di via Colonnello. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ora è ufficiale: Giampaolo non allenerà il Lecce nel prossimo campionato di Serie A. I dirigenti a caccia del sostituto. Via pure il tecnico della Primavera

