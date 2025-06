Ora basta Il leader dei fischietti all’attacco Chiede si arrivi all’arresto immediato

In un clima di crescente tensione, Antonio Zappi, leader dei fischietti italiani, si leva con fermezza: basta esitazioni. Chiede immediato intervento legislativo per tutelare gli arbitri come pubblici ufficiali, consentendo arresti rapidi in caso di violenza. Una richiesta che mira a rafforzare la sicurezza e il rispetto nello sport, affinché episodi come questi non si ripetano più. È arrivato il momento di agire decisi e senza indugi.

Arezzo, 10 giugno 2025 – "Non ci fermeremo. Vogliamo una reazione fortissima, e pretendiamo che il prossimo veicolo legislativo riconosca agli arbitri la qualifica di incaricati di pubblico servizio, al pari di medici e insegnanti. Solo così potremo garantire che, di fronte a violenze come questa, si possa procedere subito con l'arresto in flagranza". Antonio Zappi, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, parla dopo l'ennesimo episodio di violenza ai danni di un giovane direttore di gara. Domenica 8 giugno, ad Arezzo, al termine della finale Under 13 del Memorial Mirko Poggini, un arbitro 18enne è stato aggredito da un genitore 40enne di Pesaro.

