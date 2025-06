Opportunità per chi cerca un appartamento all' asta un immobile del Comune | tutte le informazioni

Se sei alla ricerca di un'opportunità unica per acquistare un appartamento all'asta, questa potrebbe essere la soluzione che fa per te. Il Comune di Cesenatico ha infatti aperto un bando per la vendita di un immobile in via XXV Luglio 62, con un valore a base d'asta di soli 225.000 euro. Un'occasione da non lasciarti sfuggire: scopri tutte le informazioni e preparati a fare il prossimo passo verso la tua nuova casa.

Il Comune di Cesenatico ha istituito il bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in via XXV Luglio 62. Il valore a base d’asta è di 225.000 euro. Si tratta di un appartamento posto al piano terra di fabbricato di due piani fuori terra oltre a seminterrato, di complessive quatto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Opportunità per chi cerca un appartamento, all'asta un immobile del Comune: tutte le informazioni

