Operazione Easy | arrestata la primula rossa del gruppo aveva già ripreso a spacciare

Operazione Easy: dopo aver sgominato un pericoloso gruppo di spacciatori, le forze dell’ordine di Monza hanno arrestato l’ultimo membro ancora in libertà. La vicenda evidenzia come la criminalità possa riemergere anche dopo importanti blitz, ma la tenacia degli agenti continua a garantire la sicurezza della comunità. La lotta al crimine richiede impegno costante e determinazione, perché ogni passo avanti rappresenta un successo collettivo.

Monza, 10 giugno 2025 – Era l'ultimo della lista. E si era già rimesso a spacciare. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno catturato e tratto in arresto l’ultimo componente del gruppo criminale dell’indagine “Easy”, nell’ambito della quale a fine aprile scorso si era giunti all’esecuzione di due ordinanze di misure cautelari nei confronti di 15 ragazzi italiani, 8 dei quali minorenni, e a 2 arresti in flagranza, per un traffico di sostanze stupefacenti in Brianza. Il ragazzo arrestato, appena ventenne, il 30 aprile scorso era già stato destinatario di provvedimento restrittivo, in esecuzione del quale era stato condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operazione Easy: arrestata la primula rossa del gruppo, aveva già ripreso a spacciare

