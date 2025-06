Operazione antidroga nel Sannio arrestato spacciatore in flagranza

Un’operazione tempestiva dei Carabinieri nel Sannio ha portato all’arresto di un noto spacciatore in flagranza, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di droga. Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno colto sul fatto un 36enne, confermando ancora una volta che la lotta alla criminalità continua con determinazione e successo. La lotta al narcotraffico resta una priorità per garantire sicurezza e serenità alla comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Benevento: arrestato spacciatore in flagranza di reato. Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce all’interno di un più ampio servizio programmato per la prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, fortemente voluto dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri del capoluogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operazione antidroga nel Sannio, arrestato spacciatore in flagranza

In questa notizia si parla di: Flagranza Operazione Antidroga Arrestato

