Operazione antidroga a Nocera | 10 arresti smantellata rete di spaccio tra le abitazioni

Un'operazione antidroga di vasta portata ha portato all'arresto di dieci persone a Nocera Inferiore, smantellando una rete di spaccio tra le mura domestiche. L'intervento, condotto dal Reparto Territoriale Carabinieri, ha scoperto un'organizzazione criminale radicata nel territorio, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla droga. Questa azione testimonia come la lotta contro il crimine sia una priorità costante per garantire sicurezza e legalità alla comunità .

In data odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore hanno eseguito una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 10 indagati, ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante tra Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Cava de' Tirreni nonché di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

