Operazione antidroga a Molfetta | tornano in libertà i due indagati baresi

Dopo un'accurata analisi, Vincenzo Chiumarulo e Roberto Ortalizio sono tornati in libertà, riaccendendo le speranze di un approfondimento più equo nel caso di Molfetta. La loro vicenda si inserisce in un complesso mosaico di indagini che ha scosso la città e attirato l'attenzione dell'intera regione. La giustizia, ora, dovrà chiarire ogni dettaglio per fare piena luce sulla presunta rete di spaccio e sui ruoli di ciascuno.

Sono tornati in libertà Vincenzo Chiumarulo, 40 anni, e Roberto Ortalizio, 33 anni, i due baresi coinvolti nell'inchiesta su una presunta rete di spaccio a Molfetta che, lo scorso 23 maggio, ha portato a 14 arresti. Nella giornata di ieri, 9 giugno, infatti, il Tribunale della Libertà di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Operazione antidroga a Molfetta: tornano in libertà i due indagati baresi

In questa notizia si parla di: Libertà Molfetta Baresi Operazione

MolFest 2025: Molfetta celebra la Cultura Pop all’insegna della Libertà - Molfetta si prepara a ospitare MolFest 2025, un festival dedicato alla cultura pop che si svolgerà dal 27 al 29 giugno.

Approfondimenti da altre fonti

Operazione antidroga a Molfetta: tornano in libertà i due indagati baresi; Blitz antidroga a Molfetta, gli indagati baresi tornano in libertà.